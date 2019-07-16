Госдума запретила коллекторам взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату ЖКХ.

Как сообщается на сайте Госдумы, закон вводит прямой запрет на передачу права требования возврата задолженности по ЖКХ третьим лицам. Взыскивать просроченную задолженность смогут только профессиональные участники рынка жилищно-коммунальных услуг: управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По мнению автора инициативы, вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой, сейчас фактически разрешено передавать коммунальные долги коллекторам, что приводит к злоупотреблениям. Она убеждена, что новый закон поможет защитить жилищные права россиян.

Отмечается, что во втором чтении в документ внесли ряд принципиальных поправок. В частности, закон делает невозможным погашение долгов за счет соседей. Кроме того, взыскание долга можно будет осуществлять только через суд.