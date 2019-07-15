Ввозившие санкционные продукты предприниматели оштрафованы на 866,5 млн рублей

Роспотребнадзор сообщил об уничтожении почти тысячи тонн санкционных продуктов за пять лет.

Как следует из информации, опубликованной на сайте ведомства, с лета 2015 года Роспотребнадзор задержал на границе 2,9 тысячи тонны импортных продуктов с неподтвержденным происхождением. «По результатам проведенных проверочных мероприятий за весь период снято с реализации и уничтожено 985 тонн запрещенной к ввозу продукции или продукции без достоверной информации о ее происхождении», – говорится в сообщении. Уточняется, что 63% уничтоженной пищевой продукции составляют фрукты и овощи.

Вся изъятая из оборота еда уничтожена, отмечается в пресс-релизе. Предприниматели, осуществляющие ввоз и оборот такой продукции, за пять лет были оштрафованы на общую сумму около 866,5 млн рублей.

Санкционные продукты уничтожают с августа 2015 года. Эмбарго на ввоз товаров из стран, которые ввели санкции против России, действует с августа 2014 года.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал про заявление вице-премьера Алекся Гордеева о том, что уничтожать продукты – «это в принципе неправильно».