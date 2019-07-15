Как найти работу мечты?

В свет вышла книга одного из самых известных HR-экспертов России Алены Владимирской «Антирабство. Найди свое призвание» о том, как улучшить свое положение, если вам не нравится нынешняя работа, либо же найти то место, на которое не жалко променять свое свободное время, если вы сейчас не обременены никакими обязательствами.

Из россыпи советов для каждого случая жизнии для каждой ситуации выделим главные, которые актуальны для большинства людей именно сейчас, когда работы, по словам Алены Владимирской, в целом немного:

1. Поиск работы — это тоже своего рода работа. Будьте в коммуникационном всеоружии — от просмотра вакансий до диалогов на собеседованиях. И не думайте, что, едва вы вывесили резюме, вас сразу «схантят» — такой чести удостаиваются очень и очень немногие.

2. Сформулируйте свои основные критерии, чтобы четче понимать, где и в чем вы готовы при необходимости уступить, а где — нет. Можно держаться медианы в своих зарплатных ожиданиях, зато при этом можно сразу заявить о желании роста и готовности оговорить систему мотивации.

3. Фокусируйтесь в своем резюме именно на том, что ищете, а лишние скиллы из списка навыков уберите. Если вы «и швец, и жнец, и на дуде игрец», лучше создать несколько отдельных резюме, в каждом из которых будет педалироваться самое релевантное из ваших многочисленных умений.

4. Хеджируйте свои риски — имейте в своем багаже минимум пять «горячих» вариантов и ротируйте их, исходя из пункта 2.

5. В кризис особенно заметен тренд востребованности тех сотрудников, кто умеет, что называется, работать руками. Если вы долго-долго делали понятную и реальную работу, но считаете, что уже пересидели в линейных сотрудниках — обдумайте ситуацию лишний раз. Стать младшим руководителем успеется; а вот за тот же функционал, возможно, где-то в другом месте платят значительно больше.

Ну и, конечно, помните главное. Как гласит народная мудрость, это работа для жизни, а не жизнь — для работы. Возможно, и ваше нынешнее место не такое плохое, каким кажется...