Госархив литературы попросил помочь ему полотенцами для просушки документов

Российский государственных архив литературы и искусства (РАГЛИ) попросил москвичей принести ему бумажные полотенца.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в минувшие выходные в здании РАГЛИ в Москве произошел пожар.

На своей странице в Facebook Госархив сообщил, что сотрудники начинают просушку пострадавших документов и для этого им понадобятся бумажные полотенца.

«Чтобы сделать этот процесс максимально эффективным, нам потребуется большое количество рулонных бумажных полотенец для перекладки листов. Их необходимо будет регулярно менять, поэтому нужно не просто много, а очень много таких полотенец», — сказано в публикации.

В РАГЛИ подчеркнули, что будут рады «каждой лишней пачке». Принести полотенца в архив можно в будни с 9 до 18 часов.