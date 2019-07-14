Исповедь маньяка-романтика

В ряду психологических триллеров о юных девушках и донимающих их своей безумной во всех смыслах слова любовью поклонников появился новый хит – роман Кэролайн Кепнес «Ты». Однако в отличие от иных «соседей по полке», новинка имеет как минимум три характерные детали, которые ее выделяют.

Первая: сюжет завязан на торжестве современных технологий, и в век, когда твоя жизнь, с одной стороны, открыта всему миру через социальные сети, а с другой – когда особенно легко принять за правду любую чушь, его трагичность особенно актуальна.

Вторая: эти же современные технологии через чувственный нарратив Кепнес отлично иллюстрируют, как расшатывается психика и прогрессирует помешательство главного героя, Джо Голдберга. И это показывает, к чему может привести чрезмерная интеграция обитателя реального мира в виртуальный и размывание этих границ.

И третья: справедливость в конце концов не торжествует. И вкупе с общей реалистичностью повествования это значит, что конченный псих на самом деле может прятаться в каждом. Даже в вашем любимом человеке…