ЦИК "посочувствовал" протестующим из-за недопуска на выборы в Москве

В ЦИК заявили, что у организаторов массовой встречи независимых кандидатов в Мосгордуму с избирателями нет аргументов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Московская городская избирательная комиссия отказала нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва в регистрации из-за недействительных подписей. Среди них оказались кандидаты от оппозиции Любовь Соболь и Сергей Митрохин, однако в Мосгоризбиркоме заявили, что выявляли бракованные подписи кандидатов вне зависимости от их отношения к власти.

Как передает «ОВД-Инфо», в настоящее время в Новопушкинском сквере в Москве проходит митинг недовольных проверкой подписей, участники которого требуют допустить к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Отмечается, что на акцию, которая не была согласована с властями столицы, пришли порядка тысячи человек. При этом полиция уже произвела первое задержание: был задержан кандидат в депутаты Московской городской Думы по 38 округу от «Правого блока» Владимир Бурмистров.

В сквер также пришли кандидаты, у которых забраковали подписи, — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Константин Янкаускас и Илья Яшин.

В ЦИК РФ, комментируя массовую встречу политиков с избирателями, заявили, что у организаторов уличной акции нет законных аргументов, и им можно только посочувствовать.

«Я не комментирую незаконные действия. Когда люди не обращаются ни в суд, ни в вышестоящую комиссию, а предлагают решать вопрос на улице, это значит, что они предпочитают решать вопрос вне рамок закона. Я могу им только посочувствовать, видимо, у них нет аргументов, чтобы отстаивать свою правоту», — цитирует зампреда ЦИК РФ Николая Булаева «Интерфакс».