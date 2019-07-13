Медведев перенес выходные с января на май в 2020 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2020 году.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ. Согласно тексту документа, выходные дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и в воскресенье в 2020 году, переносятся на май.

Таким образом, в январе россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Затем будут три выходных в феврале — с 22 по 24 февраля, а также выходные с 7 по 9 марта.

В честь Праздника Весны и Труда выходные будут с 1 по 5 мая. Затем, в связи с празднованием Дня Победы, россияне будут отдыхать с 9 по 11 мая.

Три выходных придется на День России — с 12 и 14 июня, а также один выходной — на День народного единства 4 ноября.