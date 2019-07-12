Замглавы Пенсионного фонда отправили в СИЗО до сентября

Суд в Москве арестовал зампреда правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова до сентября.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Иванова задержали по подозрению во взятке.

Как сообщает «Интерфакс», суд отправил Иванова в СИЗО до сентября. Защита просила отправить замглавы ПФР под домашний арест, однако судья решила, что Иванов может скрыться от следствия или помешать ему.

Уточняется, что следствие обвиняет замглавы ПФР в том, что в период с 2017 по 2019 год он получил от представителей IT-компании «Техносерв» взятки на сумму не менее 4 400 тысяч рублей.

Защита намерена обжаловать решение суда.