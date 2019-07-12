Спасатели потушили пожар в Государственном архиве литературы

Коллекция Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в результате пожара не пострадала.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в здании Государственного архива литературы и искусства в Москве произошел пожар, людей эвакуировали из здания.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МЧС, пожар в РГАЛИ ликвидирован. В результате произошедшего никто не пострадал.

В пресс-службе Росархива агентству подтвердили, что жертв в результате пожара нет. «Насколько пострадала коллекция, мы пока сказать не можем, это еще уточняется. Но по предварительной информации коллекция не пострадала», — сказали в ведомстве.