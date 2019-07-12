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Росгвардия намерена заполучить полномочия по охране полей с опийным маком

Общество
16:55, 12 июля 2019

Росгвардия подготовила проект постановления, передающий ей охрану полей, где выращивается мак для науки и медицины.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, охрану посевов наркосодержащих растений подразделения Росгвардии будут осуществлять на договорной основе. Такие же полномочия получат предприятия, которые защищают организации, занимающиеся культивированием конопли и мака, и структуры, подведомственные Росгвардии.

Речь идет о растениях, которые выращиваются для науки, а также в медицинских и учебных целях, — конопле и опийном маке.

Напомним, в июне текущего года Госдума в третьем чтении одобрила снятие запрета на выращивание наркосодержащих растений для производства лекарств.

Теги: Госдума

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Константин

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Леонид

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Дмитрий

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