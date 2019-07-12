МЧС заявило о ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах

В ночь на пятницу, 12 июля, пожар на ТЭЦ-27 в Мытищах был ликвидирован.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС по Московской области. Агентство также уточняет, что пожар произошел из-за возгорания участка газопровода, примыкающего к ТЭЦ. Сначала на газопроводе произошел взрыв, он повлек за собой пожар, огненный факел которого достигал 50 метров в высоту. По предварительным данным, пожар носил технологический характер.

Напомним, пожар на территории ТЭЦ произошел утром в четверг, 11 июля. В результате пострадали 13 человек. Женщина, подавшая сигнал об аварии, скончалась.