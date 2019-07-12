Клишас заявил об отставке замгенпрокурора Владимира Малиновского

Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский под в отставку.

Об этом «Интерфаксу» рассказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он уточнил, что сенаторы получили документы об увольнении замгенпрокурора.

По словам Клишаса, Малиновский уходит на пенсию по выслуге лет.

Ранее «Коммерсантъ» писал о том, что Малиновский может покинуть пост из-за проблем со здоровьем. По данным источников газеты, его место может занять прокурор Воронежской области Николай Шишкин.