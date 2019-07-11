Журналистов выгнали с заседания по делу реутовского активиста

Представителей прессы не пустили на заседание суда по делу активиста «Яблока» Евгения Куракина.

Как передает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Ирину Яценко, с заседания в Московском областном суде выгнали всех слушателей и журналистов. Яценко сообщила, что задержаний и составления протоколов нет, «просто не пускают в зал судебного заседания».

Днем ранее в суде Реутова произошла потасовка, в ходе которой вооруженные люди в масках избили и задержали пришедших на заседание по делу Куракина. Несколько человек были доставлены в отделение полиции.

Лидера реутовского отделения партии «Яблоко» Евгения Куракина задержали 7 июня в здании прокуратуры, куда он пришел подать заявление о защите городского парка. Реутовский суд арестовал Куракина 10 июня. По словам адвоката активиста, поводом стало дело о мошенничестве, возбужденное против Куракина в 2012 году. Он провел полтора года под арестом и вышел под залог в три миллиона рублей.