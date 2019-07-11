Четверо жителей Кубани обвиняют местных полицейских в пытках

В Краснодарском крае четверо местных жителей сообщили о пытках со стороны полицейских.



Как пишет «Комитет против пыток», в жестоких истязаниях обвиняют сотрудников ОМВД Гулькевичского района.



В июне к правозащитникам обратились жители Курганинского района Краснодарского края Ольга Швецова и Валерий Малахов. Они рассказали, что в апреле 2018 года их вынуждали сознаться в убийстве пожилой соседки. Мужчину при этом якобы поливали кипятком и грозили снять скальп, а женщину избивали, выкручивали руки и угрожали подбросить ее сыну наркотики. Кроме того, у нее едва не спровоцировали приступ астмы.

Швецова дважды была заключена под стражу: 21 апреля 2018 года и 2 июля 2019-го. В первый раз ей не предъявили обвинение, и через 10 суток она была отпущена на свободу. Сейчас женщину обвиняют в убийстве, она находится в СИЗО № 1 Краснодара. Оба пострадавших зафиксировали побои и обратились в местную прокуратуру, а также УФСБ, однако заявление переадресовали в Гулькевичский следственный отдел СУ СК по Краснодарскому краю, от которого по сей день нет ответа.

Также за помощью к правозащитникам обратился Артем Данилов, которого в мае 2019 года заставили признаться в нанесении своей сожительнице тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Его якобы пытали кипятком и избивали трое полицейских. Данилов написал заявление о пытках в районную прокуратуру, которая перенаправила его в местный отдел СК. Там в возбуждении уголовного дела отказали.

По данным «Комитета против пыток», в мае от силовиков постадал Никита Хацкевич, которого избивали, вынуждая признаться в краже кабеля. Местный следователь отказал в возбуждении уголовного дела, не усмотрев в действиях полицейских признаков преступления. При этом за два месяца даже не были изъяты записи камер видеонаблюдения из отдела полиции.

Отмечается, что во всех случаях применялись похожие пытки, а «отказные» постановления следователей повторяются слово в слово. При этом четверо заявителей не знакомы между собой.

Правозащитники намерены добиваться расследований по всем четырем делам и планируют обратиться к следователям в Краснодаре, поскольку убеждены, что на содействие местных органов рассчитывать бесполезно.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что около тринадцати заключенных колонии-поселения в Зеленограде пожаловались в прокуратуру на пытки и избиения.