В Татарстане полицейских подозревают в похищении и принуждении мужчины к труду

Житель Татарстана Идрис Садыков заявил в СК на двоих полицейских, похитивших и державших его в рабстве.

Как ранее Садыков рассказал «Вечерней Казани», само похищение произошло 8 мая 2019 года, когда он был в гостях у приятеля. По словам потерпевшего, в квартиру его друга ворвались сотрудники ОМВД по Нурлатскому району. Они обвинили хозяина дома и его гостя в ограблении магазина, после чего Садыкова увезли на ферму отца полицейских, где заставили ухаживать за скотом и выполнять другую работу.

«Они сразу предупредили меня, что я не первый и не последний, кого они насильно заставили работать на отцовской ферме. Что убежать не удастся, за попытку побега меня будут бить. Ни родных, ни знакомых в этом селе у меня нет, за помощью обратиться было не к кому. Поэтому пришлось подчиниться. Ухаживал за пятью быками и четырьмя коровами. Рабочий день у меня начинался в четыре утра и продолжался почти до полуночи», — рассказал Садыков.

После того, как сестра похищенного дважды подавала заявление о пропаже брата, Садыкова отпустили. По словам потерпевшего, полицейские отвезли его на трассу недалеко от родного села Чулпаново, дали еды и 300 рублей. Они также сказали, что если он расскажет о происходящем, его обвинят в каком-нибудь преступлении и «закроют».

Телеканал «Дождь» со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права» сообщает, что Следственный комитет возбудил в отношении братьев-полицейских дело о похищении группой лиц по предварительному сговору.