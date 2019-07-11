В Москве за госизмену арестовали мужа эксперта по Прибалтике Антонины Зиминой

Мужа обвиненной в госизмене эксперта Клуба друзей Фонда Горчакова Антонины Зиминой арестовали по той же статье.

Как передает «Интерфакс», такое решение Лефортовский суд Москвы принял в среду, 10 июля.

По словам пресс-секретаря суда Ксении Первовласенко, Константин Антонец, задержанный накануне сотрудниками ФСБ по обвинению в госизмене, пробудет под стражей до 3 сентября.

В суде не стали разглашать детали заседания, уточнив, что оно прошло в закрытом режиме, так как материалы дела содержат гриф «секретно».

Напомним, Антонец является супругом эксперта Клуба друзей Фонда Горчакова Антонины Зиминой, которую год назад задержали в Калининграде по подозрению в государственной измене. Сама Зимина заявляла тогда, что не понимает причину своего задержания и не признает вину. По ее словам, доказательствами по делу о госизмене стали ее свадебные фотографии.