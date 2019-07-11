В Кемерово попросившим "экологического убежища" у Канады запретили чаепитие

Полицейские в Кемерово запретили собираться местным жителям, попросившим «экологического убежища» у канадских властей.

Ранее жители Киселевска Кемеровской области записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором попросили предоставить им статус беженцев. Это связано с крайне неблагоприятной экологичекой ситуацией, сложившейся в регионе из-за угледобывающих предприятий. По словам жителей Киселевска, разработки угля в Кемерово ведутся «варварским способом» и приводят к повышению уровня заболеваемости онкологией и таким явлениям, как черный снег. При этом местные, региональные и федеральные власти на обращения людей не реагируют.

В соцсетях 8 июля группа горожан опубликовала приглашение на чаепитие с целью обсудить дальнейшие планы и разработать стратегию по взаимодействию с органами местного самоуправления. Участников чаепития попросили приходить без каких-либо плакатов.

Как пишет издание «Абажур», охранники правопорядка причислили мероприятие к митингам, которые необходимо согласовывать за неделю до проведения, и отправили организаторам чаепития письмо с напоминанием, что нарушение соответствующего закона влечет за собой наказание в виде штарфов. Жители города написали ответ, в котором назвали требования полицейских глупыми и дискредитирующими как полицию города Киселевска, так и правоохранительные органы страны в целом.