Полсотни митингующих в поддержку крымских татар задержаны у Верховного суда

Активистов в футболках с фотографиями преследуемых законом крымских татар задержали у здания Верховного суда в Москве.

Напомним, в четверг, 11 июля Верховный суд рассматривает апелляцию четверых крымских татар, которых осудили за участие в запрещенной на территории РФ и признанной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Все фигуранты дела получили от 9 до 17 лет тюрьмы за участие в попытке «поэтапного установления исламского государства» в Крыму.

Накануне активисты устроили акцию в поддержку осужденных на Красной площади, семеро из них были задержаны полицией.

Как передает «Коммерсант», задержания продолжились и 11 июля у здания Верховного суда в центре Москвы, куда пришли протестанты в футболках с фотографиями осужденных.

По словам адвоката Эмиля Кубердинова, всего на акции задержали около 50 человек. Все они были доставлены в УВД по Мещанскому и Таганскому районам.