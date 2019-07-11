Почти каждый третий россиянин допускает массовые конфликты на национальной почве

Опрос «Левада-центра» показал, считают ли россияне возможными массовые столкновения на национальной почве в своих городах.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования социологов, большинство жителей России (64%) убеждены, что в настоящее время в стране такие конфликты невозможны.

Кроме того, 83% респондентов исключают массовые столкновения на национальной почве в местах их проживания, а 45% из них подчеркивают, что подобное развитие событий абсолютно исключено.

Однако более 30% россиян допускают такую вероятность. Столкновения на национальной почве в своем городе возможными считают 15% опрошенных.