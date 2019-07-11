Низкое давление, грозу и +19 градусов пообещали москвичам 11 июля

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 11 июля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием высотного малоподвижного циклона, что обусловит сохранение облачной погоды с дождем и возможной грозой.

Температура воздуха в Москве 11 июля останется ниже климатической нормы и составит 7..19, по области — 17..22 градуса тепла. Ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня немного подрастет и достигнет 738 мм ртутного столба.

По данным специалистов, именно неустойчивое давление останется основной причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения общего самочувствия. Особенно это касается лиц, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников и гипертоников.