Из Росстата уволили сотрудника, на час раньше выложившего данные по инфляции

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин принял отставку ошибшегося с данными по инфляции сотрудника Росстата.

Как передает РБК, речь идет об ошибке со временем публикации данных по инфляции: обычно Росстат публикует их в 16:00, однако 8 июля на сайте Банка России информация по годовой инфляции в июне (4,7%) появилась на час раньше указанного времени.

В связи с этим свой пост покинул глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычев. В Минэкономразвития подчеркнули, что Сычев уволился по собственному желанию, его прошение одобрил глава Минэкономики Максим Орешкин.

«Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикации информации о значении индекса потребительских цен», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.