Экспертов предлагают наказывать за заведомо ложные заключения

В России могут ввести уголовное наказание за ложные экспертизы на всех стадиях судебного и досудебного производства.

Законопроект, уточняющий привлечение к ответственности экспертов и специалистов, внесла группа парламентариев во главе с депутатом от партии «Единая Россия» Павлом Крашенинниковым, передает «РИА Новости».

Инициатива предполагает введение уголовной ответственности за заведомо ложное показание или заключение экспертов и специалистов на всех стадиях судебного и досудебного производства. В качестве наказания предлагается штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до трех месяцев. В случае, если ложное заключение экперта влечет за собой возбуждение дела по обвинению в тяжком или особо тяжком преступлении, нарушитель будет приговорен к принудительным работам либо лишению свободы на срок до пяти лет.

«Изменения позволят усилить защиту прав граждан на доступ к правосудию, ограждая от возможных злоупотреблений со стороны нечистых на руку экспертов, чьи заключения зачастую имеют решающее значение для возбуждения уголовного дела или отказа в нем», — прокомментировал законопроект Павел Крашенинников.

Сейчас уголовная ответственность экспертов за дачу ложных сведений распространяется только на стадию предварительного расследования и стадию рассмотрения дела в суде, то есть на тот период, когда уголовное дело уже возбуждено.