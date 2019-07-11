Более 50 человек съехали из накренившегося из-за жары дома на Камчатке

Деревянный многоквартирный дом в селе Аянка Камчатского края накренился из-за аномальной жары в регионе.

Как передает пресс-служба губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, более 50 жильцов, в том числе 20 детей, вынуждены были переселиться из двухэтажного многоквартирного дома в селе Аянка, который накренился из-за смещения свай.

Предполагается, что смещение произошло из-за установившейся на Камчатке аномальной жары — накануне днем в Аянке (населенный пункт находится в зоне вечной мерзлоты) температура воздуха поднималась до 50 градусов тепла.

Глава региона Владимир Илюхин поручил обеспечить переселенцев из аварийного дома всем необходимым и установить точную причину произошедшего.

«Как только я получу результаты экспертизы и предложения от главы района, совместно с профильными министерствами мы примем решение о дальнейших действиях», — заявил чиновник.