У Кремля задержали семерых митингующих против преследования крымских татар

Задержанных на Красной площади активистов с плакатами в поддержку крымских татар отвезли в ОВД «Китай-город».

Как передает телеканал «Дождь», 10 июля активисты вышли на Красную площадь с плакатами «Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием», «Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму», «Наши дети не террористы».

Отмечается, что правоохранители задержали семерых участников акции, остальные митингующие разошлись самостоятельно. По данным телеканала, задержанных отвезли в ОВД «Китай-город».

«Дождь» напоминает, что данная акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор одному из членов крымского подразделения запрещенной в РФ и признанной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», участники которой обвиняются в попытке «устранения неисламских правительств и поэтапного установления исламского государства» в Крыму.

Члены исламской организации «Хизб ут-Тахрир», по заверениям ряда экспертов, не готовят и не совершают терактов. Тем не менее ее участники задерживаются, а суды назначают им сроки от десяти до 24 лет лишения свободы.