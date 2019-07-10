Сергея Доренко оштрафовали на три тысячи рублей через неделю после гибели

Журналист Сергей Доренко получил штраф за неправильную парковку через неделю после своей смерти.

Как следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов, штраф в размере трех тысяч рублей выписан за административное правонарушение, зафиксированное 16 мая. Исполнительное производство было заведено 24 мая. Речь идет о неправильной парковке, уточняет «РИА Новости».

Вдова журналиста Юлия Доренко в своем Telegram-канале подтвердила получение соответствующего постановления. «Ну, что ж, люди работают, как умеют. Разбираюсь с этим», – написала она.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался вечером 9 мая в центре Москвы на 60-м году жизни. Журналист почувствовал себя плохо во время поездки на мотоцикле по Садовому кольцу. Он потерял управление и столкнулся с бетонным ограждением. Сергея Доренко похоронили 17 мая на Троекуровском кладбище.