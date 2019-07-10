Россия заняла четвертое место в списке стран с нестандартным рабочим графиком

Примерно две трети россиян регулярно перерабатывают, посвящая труду ночное время и выходные.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования Высшей школы экономики.

По данным экспертов, 36% россиян работают ночами и по выходным, в то время как этот показатель в других государствах достигает в среднем 30%. Таким образом, Россия заняла четвертое место в рейтинге стран, где распространен нестандартный рабочий график. В тройку лидеров вошли Хорватия (71%), Греция (70%) и Польша (64%). Считается, что там самые низкие зарплаты, поэтому люди вынуждены работать сверх нормы.

Строже всего трудовой режим соблюдается в Нидерландах и Израиле, где соответствующие показатели составляют 44% и 49%. Это связано с высокими зарплатами и законодательным регулированием.

В своем исследовании эксперты ВШЭ опирались на данные Европейского социологического исследования по 26 странам Европы и Израилю.