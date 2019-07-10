Минюст предлагает передать данные о лечении наркоманов правоохранителям

Исполнительные органы могут получить доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного судом лечения.

Соответствующие поправки в федеральный закон разработал Миниюст. С ними можно ознакомиться на портале нормативно-правовых актов.

«При осуществлении контроля за исполнением осуждённым обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию соответствующие сведения предоставляются органу уголовно-исполнительной системы по его запросу без согласия осуждённого или его законного представителя», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас суд может назначить принудительное лечение осужденных наркозависимых, а также медицинскую и социальную реабилитацию. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» не позволяет без согласия человека или его родственников предоставлять данные о ходе лечения правоохранительным органам.

Разработчики законопроекта, таким образом, хотят разрешить контролирующим органам получать эту информацию беспрепятственно.