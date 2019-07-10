Мэрии Магадана запретили штрафовать жителей за кормление голубей

Прокуратура требует от мэра Магадана убрать вывески, запрещающие кормить птиц.

Как разъясняется на сайте прокуратуры Магаданской области, «действующим законодательством административная ответственность за кормление птиц не установлена». В связи с этим мэру города указано на необходимость демонтировать запрещающие таблички, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ни одного штрафа выписано не было.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в разных районах Магадана городской администрацией были установлены таблички, предупреждающие о штрафах от двух с половиной до пяти тысяч рублей за подкармиливание голубей. Это было сделано после того, как мэр города Юрий Гришан призвал магаданцев воздержаться от кормления голубей, заявив, что это является нарушением правил благоустройства и влечёт за собой административную ответственность.