McDonald's обвинил Роскачество в недобросовестном исследовании бургеров

В McDonald’s считают, что эксперты Роскачества проводят свои исследования с нарушениями и вредят репутации сети.

Как пишут «Ведомости», ранее ведомство проверило мясо в бургерах 11 популярных сетей. В некоторых экземплярах были обнаружены следы антибиотиков. Так, в бургере из McDonald’s исследователи обнаружили тернидазол, который применятся для профилактики и лечения скота от инфекций.

В компании на это заявили, что поставщик сети провел тщательное расследование. Его результаты показали, что мясо для партии, использовавшейся при анализе Роскачества, полностью соответствует российским стандартам пищевой безопасности, а котлеты McDonald’s на 100% состоят из говядины и прочие компоненты в них не добавляются.

Кроме того, по данным McDonald’s, при исследовании Роскачества были допущены различные нарушения, что могло привести к получению искаженных результатов. Публикация таких сведений, по мнению сети, вводит потребителей в заблуждение и вредит деловой репутации компании.