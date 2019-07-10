Дожди с грозами и до +21 градуса пообещали москвичам 10 июля

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 10 июля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием обширного циклона, пришедшего из Костромской области, что обусловит переменную облачность и сопровождающиеся грозами кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве 10 июля составит 19..21, по области — 17..22 градуса тепла. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с.

По данным специалистов, у метеочувствительных людей с различными сосудистыми заболеваниями и вегетативными расстройствами сохраняется вероятность развития погодообусловленных недомоганий, что связано с колебаниями атмосферного давления.