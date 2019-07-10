Детские лагери в РФ получили штрафы на сумму более 36 млн рублей

В детских оздоровительных лагерях изъяты более 28,5 тонны продуктов, не соответствующих санитарным требованиям.

Как говорится на сайте Роспотребнадзора, с начала лета были исследованы более 107 тысяч проб продуктов и готовых блюд в детских оздоровительных лагерях. «Снято с реализации более 28,5 тонны пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям», – указано в сообщении.

По итогам проверок была выявлена и приостановлена деятельность двух несанкционированных учреждений и двух лагерей, получивших отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения, отмечает ведомство.

За нарушения санитарных норм детские лагеря в общей сложности были оштрафованы на сумму более 36 млн рублей. Около 600 сотрудников организаций отстранили от работы, более 350 из них работали в пищеблоках. В суды передано 180 дел для привлечения к административной ответственности.