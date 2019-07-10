C днем Почты России!

Уважаемые работники почтовой связи,

поздравляем вас с профессиональным праздником!

Мы, издатели российских газет и журналов, ежедневно работаем и взаимодействуем с вами. С вашей помощью проводится подписка на газеты и журналы, почтовые вагоны и самолеты развозят тиражи наших печатных СМИ по всей России, почтальоны доставляют газеты и журналы по домашним адресам наших подписчиков.

Последние 15–20 лет сотрудники отделений почтовой связи активно продают газеты и журналы в розницу.

Вместе с вами мы делаем большое и значительное дело — приобщаем граждан России к чтению, знаниям, культуре!

Благодарим вас за ваш труд, профессионализм и преданность своему делу!

Желаем вам здоровья, счастья и благополучия!

Коллектив сотрудников Издательского Дома «Собеседник»