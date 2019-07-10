Басманный суд арестовал еще 121,7 млн евро на счетах экс-министра Абызова

Сумма арестованных судом средств бывшего министра Михаила Абызова достигла 8,7 млрд рублей.

В июне Sobesednik.ru писал, что суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на 1667 акций, принадлежащих бывшему министру по вопросам «Открытого правительства» РФ Михаилу Абызову.

Как передает ТАСС, 10 июля стало известно, то арест также был наложен на 121,7 млн евро, находящихся на счетах обвиняемого в хищении 4 млрд рублей экс-министра.

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева подчеркнула, что данное решение было принято еще 4 июля, не уточнив, в каких именно банках открыты счета Абызова.

По словам Царевой, данное постановление пока не обжаловано. По текущему курсу сумма арестованных средств бывшего министра составляет около 8,7 млрд рублей.