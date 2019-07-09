Слова протоиерея о "слабости ума" женщин возмутили Татьяну Москалькову

Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение.

«Интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание», — приводит слова Москальковой «РИА Новости».

Она отметила, что 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины. Кроме того, дамы составляют более половины сотрудников правоохранительных органов и большинство педагогов.

Ранее глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что «женщины слабее умом мужчин». Он добавил, что женщинам более свойственны терпение и заботливость. Физика Марию Кюри он назвал исключением из этого правила.