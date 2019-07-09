С 2020 года вино в России подорожает из-за двойного увеличения акцизов

Правительство составило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которому акцизы на тихие вина вырастут почти вдвое.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на докумерт, с 2020 года предлагается повысить акциз на тихие вина с 18 до 31 рубля за 1 литр, на игристые — с 36 до 40 рублей за литр.

Согласно разъяснению Минфина, размер ставок определен «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции».

Отмечается, что виноторговые компании с таким повышением не согласны, поскольку это неизбежно повлечет за собой повышение цен на вина.

Однако пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов подтвердил, что правительство одобрило поправки и в ближайшее время внесет их в Госдуму.

Напомним, ранее СМИ сообщали о возможном запрете на импорт в Россию грузинских вин.