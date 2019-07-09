Помощника полпреда президента обвиняют в передаче данных Польше

Стали известны подробности дела помощника полпреда президента Александра Воробьева, обвиняемого в госизмене.

Как пишет Znak.com со ссылкой на два информированных источника, дело госизмене на помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева завели из-за передачи Польше информации с заседаний Совета безопасности. При этом источники подчеркивают, что у Воробьева был самый низкий уровень доступа к гостайне.

Источники утверждают, что дело Воробьева может быть связано с обвинениями против гражданина Польши Мариана Радзаевски, которого обвиняли в попытке получить доступ к данным по установкам С-300 и осудили на 14 лет.

Кроме того, собеседники издания подчеркивают, что раньше Воробьев якобы работал с окружением бывшей жены президента РФ Владимира Путина Людмилы и окружением патриарха Кирилла.