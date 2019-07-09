На Урале задержали депутата, пригласившую Путина в негазифицированный поселок

Полиция задержала депутата Асбестовского городского округа Наталью Крылову, встречавшую Владимира Путина в Екатеринбурге.

Как передает «Новая газета» со ссылкой на «Урал. МБХ медиа», депутат Наталья Крылова встречала российского лидера, приехавшего в екатеринбургский аэропорт Кольцово, с плакатом, с помощью которого приглашала Владимира Путина посетить поселок Лесозавод и «посмотреть, как люди живут без газа и с туалетом на улице».

Отмечается, что сначала к Крыловой подошли около пяти полицейских, которые попросили ее уйти, поскольку она стояла якобы в месте, являющимся зоной особой безопасности.

Происходящее привлекло внимание работавшего в аэропорту фотографа, который спросил у полицейских, что происходит, однако был задержан вместе с депутатом за участие в массовой акции.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин, беседуя с журналистами в Екатеринбурге, выступил против введения санкций в отношении Грузии.