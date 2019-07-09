Кудрин призвал наказывать депутатов за некачественную проработку законов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал ГД за подготовку законопроектов без представлений о расходах на них.

Как передает «Интерфакс», выступая в Думе с отчетом о работе контрольного органа в прошлом году, глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал депутатов тщательней и с подробными расчетами делать финансовые обоснования законопроектов, которые они готовят.

По словам Кудрина, грамотные финансово-экономические обоснования присутствуют лишь у 5% законопроектов. При этом 95% инициатив вносятся в нижнюю палату парламента без каких-либо расчетов о затратах из бюджета.

Глава ведомства добавил, что зачастую лишь ко второму чтению поправок выясняется, какие реальные расходы они несут.

В связи с этим Кудрин призвал возлагать большую ответственность на депутатов за некачественную подготовку законов.