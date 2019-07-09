ФСБ и ФНС проводят обыски в главном офисе сети "Красное и белое" в Челябинске

Силовики обыскивают челябинский офис компании «Красное и белое» в рамках проверки контрагента.

Как передает Znak.com, представители ФСБ и Федеральной налоговой службы пришли в головной офис ритейлера «Красное и белое» в Челябинске во вторник, 9 июля.

«В рамках проверки нашего контрагента для подтверждения деловых связей между ним и нами у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем», — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, в первый раз обыск в офисах сети «Красное и Белое» проводился в конце декабря прошлого года. Тогда сообщалось, что причиной стали подозрения в уходе от налогов. Однако по итогам масштабной проверки никаких претензий ритейлер не получил.

При этом несколько дней назад стало известно, что сеть перерегистрировала основные юрлица на Кипре. Стопроцентным владельцем компании остался челябинский коммерсант Сергей Студенников, но теперь он владеет ритейлером через кипрскую Amelior Investments Limited, созданную в марте 2019 года.