Более 100 детей госпитализированы из-за наводнения в Иркутской области

За медицинской помощью из-за паводка в Иркутской области обратились более трех тысяч человек.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по региону. Уточняется, что из-за наводнений медицинская помощь потребовалась 3 298 людям, в том числе 534 детям. Из них госпитализированы оказались 457 человек, в том числе 108 детей.

Напомним, ранее в Иркутской области нашли тело еще одного погибшего из-за наводнения. Всего насчитывается 23 жертвы. Одного из них нашли в Тайшетском районе, четырех погибших — в Нижнеудинском районе, 18 — в городе Тулун и Тулунском районе. Девять человек считаются без вести пропавшими.