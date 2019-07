Любимую музыку родителей могут назвать 20% детей

Эксперты сервиса «Яндекс.Музыка» выяснили, какую музыку дети рекомендовали бы послушать своим родителям.

Результаты опроса показали, что молодые люди посоветовали бы старшему поколению ознакомиться с творчеством Монеточки, The Hatters, Noize MC и Oxxymiron и группы «Мельница», сообщает «РИА Новости».

Также исследователи поинтересовались, как влияют родители на музыкальные вкусы детей. По мнению 42% опрошенных, любовь к музыке им передалась от отца. Вкусовые пристрастия от мамы унаследовали 24% респондентов, а 34% сформировали музыкальные пристрастия под влиянием других источников.

Любимые композиции родителей указали 20% участников опроса. Оказалось, что отцы предпочитают «Another Brick In The Wall» группы Pink Floyd, «The Show Must Go On» и «Bohemian Rhapsody» группы Queen, «Smoke On The Water» группы Deep Purple и «Wind Of Change» и «Still Loving You» группы Scorpions. Самые популярные песни у мам — «Восьмиклассница» Викторя Цоя, «Варвара» группы «Би-2» и «Ohne dich» группы Rammstein.

В опросе приняли участие 1263 пользователя от 18 до 63 лет.