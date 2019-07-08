ЛГБТ-активисты в Тбилиси не откажутся от марша из-за угроз

Власти Тбилиси отменили акцию представителей ЛГБТ у МВД из-за поступивших угроз.

Об этом рассказал один из организаторов «Тбилиси прайда» Георгий Табагари, передает «Интерфакс». Акция должна была пройти 8 июля у здания МВД города.

«Мы не будем проводить акцию у здания МВД, так как это связано с угрозами в адрес членов нашей организации», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что активисты не отказываются от марша.

Отмечается, что с утра понедельник у здания МВД Тбилиси собрались радикально настроенные мужчины, заявляющие, что не допустят проведения «аморального» мероприятия.