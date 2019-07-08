Коровайко больше не миллиардер?

С чего начинается бизнес? В России, как правило, с тесных и дружеских отношений с властью.

Человек из полпредства

В 2004 году хозяин винного завода в Ростовской области Бондо Бабунидзе рассказывал «Новой газете», как на встрече, которая должна была состоятся с Федеральным Инспектором и сотрудником полпредства Андреем Коровайко, его несколько часов избивали вооруженные люди до тех пор, пока директор завода не подписал долговые расписки (позже признанные судом недействительными).

«Мой помощник Вано Ахоишвили познакомил меня с предпринимателем Нерсесяном и федеральным инспектором Южного округа Андреем Коровайко. Коровайко ввел меня в дом Казанцевых. Я бывал там неоднократно, Тамара Казанцева обещала мне всяческое содействие в развитии моего бизнеса и свое покровительство... Когда я отказался подписывать написанный Коровайко новый устав и учредительные документы нашего ООО «Самтрест», она позвонила мне и сказала: «Если не подпишешь, я с тобой по-другому поговорю!» — так описывается эта история в статье, которую можно найти на сайте «Новой газеты».

Описываемое избиение относится к 2002 году. Согласно системе «СКРИН», тогда у ООО «Самтрест» появились новые собственники: Антон Рукавишников, Олег Пономарев и Генадий Калинченко. Антон Рукавишников известен в СМИ как брат Ирины Рукавишниковой — первой жены Андрея Коровайко.

Сегодня Ирина Рукавишникова — сенатор от Ростовской области, но еще несколько лет назад она была вице-спикером Ростовского Заксобрания. Многочисленные СМИ сообщали, будто именно благодаря ее усилиям концерну «Покровский» удалось достичь значительных успехов в освоении земель и фирм на юге России.

Генадий Калинченко, которому досталась миноритарная доля в «Самотресте», был исполнительным директором ЗАО «Мясоптицекомбинат «Каневской». При этом генеральным директором этого предприятия согласно системе «Спарк» значилась Тамара Валентиновна Казанцева. Между прочим, супруга полпреда президента в ЮФО генерала Казанцева.

Вот что писала газета «Комсомольская правда» о связях Коровайко и Полпредства:

«Коровайко, отвечавший в аппарате В. Казанцева за развитие малого и среднего бизнеса, по свидетельству прессы, участвовал в захвате и других предприятий, например объединения «Севкавтара» и фабрики цветной печати имени Ильича в центре Ростова. На одной из пресс-конференций ростовский губернатор В. Чуб выразил недоумение по поводу событий на объединении «Электроаппарат» — там вдруг почему-то сменилась команда управленцев, а в кресле директора оказался сотрудник аппарата полпреда В. Казанцева. Однако не тут-то было: «Электроаппарат», частично работающий на нужды «оборонки», оказался, по словам осведомленных источников в обладминистрации, под опекой ФСБ. То ли по стечению обстоятельств, то ли по какой-то причине, но буквально через пару недель В. Казанцев был уволен с должности полномочного представителя президента».

Выписки из «СПАРКа» без труда находят информацию о том, что у концерна «Покровский» и у ОАО «Электроаппарат» в 2004 году гендиректором значится человек с одним и тем же именем — Александр Киреев.

Суд да дело

А еще у Андрея Коровайко есть партнер Аркадий Чебанов. Совпадение или нечто большее, но судья Ростовского Арбитража, которую СМИ называют женой Чебанова, много лет сопровождала деятельность группы Коровайко. Дошло до того, что Следственный комитет РФ был вынужден проверять «аффилированость» судьи и бизнеса ее предполагаемого мужа. Правда, проверка предсказуемо пришла к выводу, что нарушений нет. А кто бы сомневался!

Тогда мы сами изучили процессы судьи с участием фирм, связанных с Андреем Коровайко — от самых ранних (2013 год) до дел 2017–2018 годов — и не смогли найти дел, в которых эти фирмы судья не признала бы победителями. Больше того, к сожалению для нашей юстиции, нам не удалось найти среди этих дел Чебановой крупных споров, НЕ связанных с Андреем Коровайко.

Зато удалось найти фирму в Испании, к которой самое прямое отношение имеют Аркадий Чебанов и Андрей Коровайко. По адресу фирмы расположен шикарный особняк с бассейном. И если Чебанов — супруг судьи Чебановой, как писали журналисты, то испанская фирма и ее недвижимость также принадлежали и судье.

В 2017 году Лариса Чебанова была вынуждена подать заявление о своем уходе из коллегии судей. Причиной вынужденного ухода мог стать громкий скандал с судьей Хахалевой из Краснодарского края. Ведь Андрей Коровайко заметно отметился и на Кубани.

Кущевское наследие

Концерн «Покровский» давно и активно «занимался» землями в Краснодарском крае. Не стесняясь работать в знаменитой на всю страну «Кущевке», концерн заменил собой ушедших на зону либо в мир иной Цапков. И, если верить «Новой газете», действовал старыми цапковскими методами:

«Поспела пшеница. Мои работники приехали на поле, и ба! — там ездят комбайны «Покровского». Собирают зерно. Работники вызвали меня. Приехала с документами. Начала выяснять отношения. «Покровские» уехали — против документов не пошли. Но 10 тонн зерна с собой все-таки увезли. До сих пор я это зерно не вернула — рук не хватает, чтобы судиться. Потом у меня попытались отхватить целое поле — приехали 25 человек на КамАЗах, посадили на моей земле кукурузу и сказали, что теперь поле принадлежит им. Удалось отбиться через суд. Последний раз 4 июля этого года приезжали — выкосили 4,58 га пшеницы. Сказали, что один из пайщиков продал им свою землю. Надо разбираться. Все равно не понимаю, почему они убирают, если не сеяли?» — рассказывала в 2017 году «Новой газете» о деятельности Покровского краснодарский фермер Нина Карпенко.

В 2018 году то же самое рассказывала и фермер Надежда Леоненко. При этом утверждается, что силовую уборку сопровождали оперативники из Ростова.

В 2017 и 2018 годах издания юга запестрели заголовками: «Вместо Цапков — пришли Кущевские». Впрочем, Коровайко и Чебанову и тут повезло: на пост главы СК по Ростовской области был назначен Аслан Хуаде, человек для которого Кущевка была родным регионом. До перехода на службу в СУ СКР по Ростовской области Хуаде работал первым заместителем руководителя Следственного управления по Краснодарскому краю. С должности он был уволен в июле 2011 года в связи с «сокращением штатов», которое последовало после разоблачения Кущевской банды.

Вот что пишет газета РБК про попытки Хуадэ «прикрыть» деятельность Цапков: «Указанная преступная группа склонна к совершению тяжких преступлений, таких как вымогательство, разбои, убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, хулиганство, изнасилования», — говорится в документе. Аслан Хуаде, в июне 2009 года исполнявший обязанности главы краснодарского управления СКП, написал резолюцию по справке, в которой поручил направить материал в уголовный розыск. По словам А. Хинштейна, на этом история бумаг заканчивается.

Впрочем, партнеры все равно предпочитают отойти в тень, уступив публичные позиции другим персонам: собственницами огромной бизнес-империи становятся Ангелина Коровайко и Тамара Чебанова, которых в регионе называют матерями бизнесменов.

Земля горит под ногами

Но безнаказанность рождает беспредел. В 2017 году начинает полыхать Ростов-на-Дону. Горят сотни домов. Гибнут люди. Министр МЧС вынужден докладывать президенту страны о последствиях этого страшного пожара. При этом в СМИ провели прямую параллель между поджогами и сотрудниками некоего ЧОО «Атлант».

«С самого начала оперативная работа проводилась по нескольким крупным застройщикам Ростова-на-Дону. Мы допросили сотрудников администрации, чтобы выяснить — кто настойчиво интересовался получением земли рядом со сгоревшими кварталами, подняли поступившие ранее обращения граждан, жаловавшихся на угрозы. Установлено, что угрожавшие гражданам злоумышленники являлись официальными сотрудниками частной охранной организации «Атлант», — пояснил АПН знакомый с материалами оперативного расследования сотрудник правоохранительных органов. — Среди учредителей ЧОО изначально значились Чебанов Аркадий Олегович и Коровайко Виктор Васильевич, впоследствии учредителями были зарегистрированы другие лица, но Коровайко и Чебанов сохраняли над «Атлантом» фактический контроль. Так мы вышли на вероятного заказчика, который в настоящий момент является главным подозреваемым — концерн «Покровский».

Это карта пожаров Ростова, опубликованная «Лентой.ру». Синим редакция «Ленты» отметила места, где начался пожар. А красным мы отметили участок, который по ЕГРН с 2015 года принадлежал сначала Соцкой Елене Ивановне, а затеи Лавриненко Евгении Сергеевне.

Согласно «СПАРКу», Аркадий Чебанов и Соцкая связаны между собой, через тот самый ЧОО «Атлант», который упоминался в расследовании «Ленты».

Что дальше?

Бизнес Коровайко и Чебанова, несмотря на формальную смену собственников, продолжает развиваться. Им звонят журналисты, предприниматели рассказывают о своих планах на будущее. Банки кредитуют развитие их бизнеса. Но прозрачны ли риски общения с этими бизнесменами?

Конечно, бывшая жена в качестве сенатора, следователь в качестве защитника, мамы в качестве номинальных держателей долей — все это должно и может помочь. Вот только не стоит ли всем, кто много лет обслуживает интересы бизнесменов, посмотреть на судьбы их добровольных помощников. А европейцам, укрывшим бизнесменов — проверить, насколько откровенно те «задекларировали» свои политические связи с сенаторами, полпредами, судьями и всеми, кто долгие годы мог помогать им строить империю на юге России.