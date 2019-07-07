В Домодедово ввели дополнительные меры безопасности после сообщений о бомбах

Сотрудники столичного аэропорта Домодедово рассказали, что проверка не выявила взрывных устройств после сообщения анонима.

Ранее Sobesednik.ru писал, что неизвестный сообщил о возможном минировании двух самолетов и столичного аэропорта Домодедово 7 июля.

Однако «Интерфакс» со ссылкой на представителей аэропорта уточняет, что инцидент произошел накануне, 6 июля.

Отмечается, что после сообщения об угрозе взрыва сотрудники воздушной гавани ввели дополнительные меры безопасности. При этом проверка не выявила взрывных устройств ни в здании аэровокзала, ни при осмотре багажа отдельных рейсов.