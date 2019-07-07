Уголовное дело завели на водителя взорвавшегося под Екатеринбургом бензовоза

Полиция задержала водителя автоцистерны после смертельного ДТП в Свердловской области.

Ранее Sobesednik.ru писал, что четыре человека погибли в ДТП под Екатеринбургом в результате действий пьяного водителя бензовоза, катавшего туристов на цистерне.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время по факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения.

Водитель бензовоза задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза, а также на горном марафоне «Коржак-2019», участники которогой, по мнению следствия, были среди погибших в ДТП.