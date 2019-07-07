СМИ узнали о визите "третьего отравителя" Скрипалей в офис WADA в Лозанне

Россиянин Денис Сергеев, которого называют третьим агентом ГРУ из «дела Скрипалей», участвовал в операциях в Швейцарии.

Об этом в своем совместном расследовании сообщают The Insider, Bellingcat и швейцарское издание TAMedia.

По данным расследователей, биллинг телефона Дениса Сергеева якобы указывает на то, что он был в Швейцарии не менее пяти раз за три последних года и встречался там с двумя другими подозреваемыми в отравлении семьи Скрипалей — Александром Мишкиным («Александр Петров») и Анатолием Чепигой («Руслан Боширов»).

При этом наибольший интерес для СМИ представляла поездка в сентябре — октябре 2017 года, когда Сергеев остановился в отеле в Женеве и несколько раз приезжал в Лозанну. Издания подчеркивают, что «третьего отравителя» запеленговали в здании бывшей штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также неподалеку от Международного спортивного арбитража и района, где было множество «государственных лабораторий».

Кроме того, во время той же поездки он якобы посетил лекцию бывшего американского посла в Швейцарии Сьюзан Левин. Отмечается, что суть операции, которую Сергеев вместе с двумя другими подозреваемыми по «делу Скрипалей» проводили там, неизвестна.

Напомним, о том, что фигурирующий в «деле Скрипалей» под именем Серей Федотов сотрудник ГРУ оказался россиянином Денисом Сергеевым, приехавшим в Лондон в один день с Петровым и Бошировым, СМИ сообщали в феврале текущего года.