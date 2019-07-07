Москвичей с эмоциональными нарушениями призвали к осторожности из-за погоды

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в воскресенье, 7 июля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона, что обусловит почти полное отсутствие дождей и переменную облачность.

Воздух в Москве днём 7 июля прогреется до 18-20 градусов тепла. Ветер западных румбов подует со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление продолжит повышаться и составит 738 мм ртутного столба. По данным специалистов, прохладная погода вместе с пониженным давлением и неустойчивым геомагнитным фоном могут вызывать недомогания у метеочувствительных людей. В группе риска окажутся пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями и психо-эмоциональными нарушениями.