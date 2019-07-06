Температура воздуха в Москве 6 июля будет ниже климатической нормы

Синоптики пообещали москвичам прохладную погоду с дождем во второй половине дня 6 июля.

Об этом сообщает агентство «Метеоновости». По данным синоптиков, в субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, после 15-16 часов возможны дожди.

Температура воздуха в столице опустится до +16…+18 градусов, в области — до +15…+20 градусов. Подчеркивается, что эти значения ниже климатической нормы.

Ветер ожидается со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.