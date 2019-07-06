СМИ: Среди арестованных сотрудников ФСБ оказался внук генерала Академии ФСБ

В числе сотрудников ФСБ, арестованных по подозрению в грабеже, мог оказаться внук генерала Академии ФСБ.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Москве арестовали офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ по подозрению в создании ОПС, грабеже, мошенничестве и превышении полномочий.

Как пишет РБК со ссылкой на источник в спецслужбе и собеседника, знакомого с ходом расследования, один из арестованных офицеров управления «К» ФСБ — Александр Карелин, внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Официального подтверждения информации нет, в суде имена арестованных не разглашали.