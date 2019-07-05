Всё больше героев Ржевской битвы обретают имена

Во время ежегодной поисковой экспедиции проекта «Ржев. Калининский фронт» студентка из Красноярска нашла могилу своего прадеда.

Курсантка Военно-инженерного института СФУ Алина Кальянова собиралась в дорогу, когда узнала, что эта поездка станет для неё особенной. По счастливому стечению обстоятельств девушке удалось с помощью похоронки установить место захоронения прадедушки. Командир роты, лейтенант Павел Афанасьевич Цейгалов погиб 1 августа 1942 года при прикрытии отступления войск около деревни Ханино. «Мне пообещали, что по данным похоронки фамилию моего прадеда увековечат на мемориале Советскому солдату в Ржеве. Одновременно испытала противоречивые чувства: счастье и грусть», – поделилась Алина.

Бои под Ржевом включали 4 наступательные операции, которые шли одна за другой. Ржевская битва стала одной из самых кровопролитных за всю историю человечества, её потери были катастрофическими. По официальным данным, погибли более миллиона советских солдат и офицеров, а по неофициальным – более двух. «Мы несли большие потери и тут же получали новое пополнение. Каждую неделю в роте появлялись новые лица», – вспоминал в своих мемуарах участник боев на Ржевском выступе Шумилин. И спустя десятки лет на полях под Ржевом солдат находят целыми ротами. Поисковики признаются, что работы хватит еще на несколько лет: количество останков в этом районе шокирует.

Директор Музея военной истории Ржева Ольга Дудкина говорит: «Где искать? Да выйдите от нас, перейдите через шоссе – и копайте. Нет места, где бы не было боев. И везде оставались тела. Мы наступали, а воевать толком еще не умели, солдат обращению с оружием не научили».

Проект «Ржев. Калининский фронт» ежегодно собирает десятки энтузиастов со всей России, а также Казахстана, Белоруссии, стран Балтии и Германии. «Участники экспедиции – это люди, которые с глубоким почтением относятся к истории нашего Отечества, хранят память о подвиге солдат и офицеров, павших на полях сражений. Все это позволяет увековечить имена ранее неизвестных героев, отдать им воинские почести, рассказать потомкам о подвиге предков», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя. Например, в этом году удалось обнаружить останки бойца Сергея Иосифовича Шепелева, который сначала считался пропавшим без вести, а затем его нашли в братской могиле в деревне Полунино. У его родных до сих пор сохранилось письмо, написанное им за 5 месяцев до гибели.

Спустя столько лет замалчивания данных о Ржевской битве и сохранения до сих пор грифа секретности над большинством материалов, именно записи реальных участников боёв становятся единственной подлинной информацией. Военный корреспондент Александр Твардовский, приезжавший сюда, не смог написать для своей газеты ни строчки. Лишь спустя время весь ужас увиденного лёг в основу его стихов.

Горькая правда о войне была рассказана писателем-фронтовиком Вячеславом Кондратьевым в повести «Искупить кровью». Автор без пафоса и прикрас описал жизнь на войне. Его герои – простые солдаты, которым не довелось попасть в официальную хронику военных подвигов. Одной из центральных фигур повести становится ротный Пригожин. На его долю выпадает тяжелейшее испытание: среди ужасов войны остаться верным чувству справедливости и долга. Он решается противостоять приказу начальства практически пустить его роту в расход: «Деревню взять сейчас нельзя. Люди измучены до предела. Вы посылаете их на верную и бессмысленную смерть... Я не могу выполнять этот приказ... Я считаю его преступным...». Стоит отметить, что это вовсе не вымышленный персонаж. Его прототипом стал фронтовик Евгений Ильич Пригожин, с которым Кондратьев был знаком по долголетней переписке.

В операциях по ликвидации Ржевского выступа погибли тысячи бойцов. «Не считаясь с потерями – а были они огромны! – командование 30-й армии продолжало посылать все новые батальоны на бойню, только так и можно назвать то, что я увидел на поле», – написал ветеран Борис Горбачевский в своей книге «Ржевская мясорубка». Ещё сотни этих героев остаются лежать «в безымянном болоте». В этом году поисковикам удалось поднять 269 красноармейцев и 18 солдатских медальонов, 9 из которых были прочитаны. Это значит, что 9 освободителей Ржева обрели свои имена. Данные тех, кого удастся опознать, будут увековечены на плитах Ржевского мемориала Советскому солдату, который откроют в Тверской области к 75-летию Победы.